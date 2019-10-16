Великий Новгород, 16 октября 2019, 15:24 — REGNUM В Новгородской области наблюдается увеличение заболеваемости коклюшем по сравнению с прошлым годом: если за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 17 таких случаев, то за аналогичный период 2019 года — уже 20. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-центре правительства региона со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, «болеют непривитые дети».
В региональном министерстве здравоохранения сообщили о том, что количество госпитализаций больных коклюшем не увеличилось.
Коклюш — острое инфекционное заболевание, характерное для детей. Проявляется длительным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Коклюш передается воздушно-капельным путем, источниками являются больные типичными и атипичными формами коклюша. Инкубационный период составляет от 7 до 21 дня.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коклюшем: в первом полугодии 2019 года в России уровень заболеваемости вырос в 1,5 раза. Прививки от коклюша включены в национальный календарь прививок в России.
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