Великий Новгород, , 15:24 — REGNUM В Новгородской области наблюдается увеличение заболеваемости коклюшем по сравнению с прошлым годом: если за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 17 таких случаев, то за аналогичный период 2019 года — уже 20. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-центре правительства региона со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, «болеют непривитые дети».

В региональном министерстве здравоохранения сообщили о том, что количество госпитализаций больных коклюшем не увеличилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коклюшем: в первом полугодии 2019 года в России уровень заболеваемости вырос в 1,5 раза. Прививки от коклюша включены в национальный календарь прививок в России.

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