Москва, , 15:23 — REGNUM Потерпевшая сторона в деле о хищении 250 млн рублей, которое инкриминируют заместителю гендиректора «Аэрофлота» Владимиру Александрову, — это авиакомпания. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных 16 октября на заседании в Мосгорсуде.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в начале рассмотрения жалобы на арест Александрова судья назвала компанию потерпевшей стороной. Представитель перевозчика, указав, что действует от имени потерпевшего, попросил освободить Александрова из-под стражи и поместить под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басманный суд Москвы арестовал Александрова до 30 ноября. Помещены под арест еще трое фигурантов дела. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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