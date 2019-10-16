Манила, 16 октября 2019, 15:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Филиппинах 16 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 69 км к северо-западу от города Генерал-Сантос на острове Минданао.
О разрушениях и жертвах не сообщается.
Тихоокеанский центр стихийных бедствий, расположенный на Гаваях (США), оценил силу колебаний в 6,7. Там же отметили, что угрозы цунами нет.
Напомним, ранее землетрясение было зафиксировано в американском штате Калифорния. Его магнитуда составила 4,7.