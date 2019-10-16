Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В 35 регионах России не смогли достичь целевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» по снижению смертности на дорогах. Об этом в Екатеринбурге заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

«К сожалению, в 35 регионах достичь сокращения целевых показателей по снижению смертности на дорогах не удалось. А в 17 количество погибших в ДТП даже выросло. И вот в причинах этого нужно детально разобраться как представителям региональных, так и представителям федеральных властей», — сказал глава правительства, цитирует его Россия 24.

Конкретных регионов премьер не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Медведев находится в Екатеринбурге. Он уже посетил выставку «Дорога-2019». В планах главы правительства встреча со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и т.д.

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