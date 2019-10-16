Сухум, , 15:13 — REGNUM Спасатели нашли тело российского туриста, которого унесло течением реки в Абхазии. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба МЧС республики.

Тело туриста было найдено в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье

Как сообщало ранее ИА REGNUM, туриста смыло водой 10 октября при форсировании реки в районе села Джампал Гулрыпшского района. Двое его товарищей пытались помочь ему, однако не смогли справиться с сильным течением.

Несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха Апсны adventure. Спасатели получили сигнал о помощи в 22:15 (совпадает с мск).