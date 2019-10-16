Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM В России с января количество ДТП снизилось на 3,4%. Об этом в Екатеринбурге заявил председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

«Очень важно, что снизилось число погибших, приблизительно на 10%. Снизилось и число раненых, там цифры более скромные — порядка трёх процентов», — приводит его слова Россия 24.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Медведев посещает Екатеринбург. Он обсуждает, в частности, ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», который стартовал с января.

На совещании присутствуют федеральные министры, главы регионов России и другие.

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