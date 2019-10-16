Донецк, , 15:10 — REGNUM К западу от Донецка в районе Марьинки из ревности была убита военнослужащая 101-й бригады охраны Генштаба ВСУ. Об этом заявил 16 октября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«Стали известны подробности резонансного случая с участием военнослужащей-женщины, который произошёл в ночь с 14 на 15 октября в районе Марьинки. На фоне ревности жертвой боевика из 28-й бригады ВСУ стала военнослужащая 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ рядовая Никоненко», — рассказал он.

Погибшая пошла воевать в Донбасс после гибели её отца — члена экстремистской группировки «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В рядах ВСУ у неё завязался роман с одним из командиров, который «вспылил» после празднования так называемого «Дня защитника Украины» 14 октября.

Басурин отметил, что подобный инцидент с участием женщины-боевика ВСУ произошёл в конце сентября 2019 года. Тогда члены «добровольческого» бандформирования убили 21-летнюю «сослуживицу».

Напомним, ранее в районе населённого пункта Широкино на юге ДНР в результате перестрелки погибли два боевика ВСУ, ещё один получил ранения.

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