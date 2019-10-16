Омск, , 15:02 — REGNUM В Центральном округе Омска 13 октября в выкопанной могиле обнаружили обгоревшие костные останки человека и лопату. Страшная находка находилась в районе карьера около СНТ. Как сообщили ИА REGNUM 16 октября в областном следственном управлении СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По одной из версий следствия, останки могут принадлежать 69-летнему омичу. Следствие устанавливает обстоятельства смерти разыскиваемого мужчины.

Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в центре Читы (Забайкальский край) было обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.

Читайте также: Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы