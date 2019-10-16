* запрещённая в России организация

Могадишо, , 15:15 — REGNUM Во вторник, 15 октября, в деревне Рейдаб, в 40 км к северу от Баардхира в южной части Сомали, у боевика исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было изъято оружие и 300 голов скота. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение радиостанции национальной армии Сомали.

Командующий операцией высокопоставленный военнослужащий Али Мохамед Хасан заявил представителям радиостанции, что в ходе операции также было задержано несколько боевиков.

По информации источника, боевики силой забрали этих животных у местных жителей.

Журналисты отмечают, что группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревается свергнуть центральное правительство.

«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.