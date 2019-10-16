Екатеринбург, , 14:49 — REGNUM Свердловское управление госохраны объектов культурного наследия выяснит, действительно ли в ходе реставрации старинной «Усадьбы Блохина» была разрушена часть архитектурного ансамбля. Об этом сообщает Е1.

В управлении уточнили, что проект реставрации был действительно с ними согласован, и подрядчик получил необходимое разрешение на проведение работ. В частности, исполнитель обязан разобрать и пронумеровать кирпичи, чтобы организовать перекладку существующих кирпичных конструкций в устоях южных ворот с задействованием исторического кирпича.

Тем не менее специалисты управления выехали на объект, чтобы проверить, правильно ли проводятся реставрационные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пожаловались на реставрацию старинной «Усадьбы Блохина». По мнению горожанки, происходящее похоже на разрушение объекта культурного наследия, а не на реставрацию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге разбирают часть усадьбы, которую хотели отреставрировать