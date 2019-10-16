Калуга, , 15:04 — REGNUM В Калужской области 47-летний военный пенсионер из посёлка Воротынск организовал подпольное казино на складе автосервиса. К работе игрового зала мужчина привлек четырех местных безработных женщин, которые работали администраторами. Об этом 16 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Мухтар Гаджиев.

В период с 2011 по 2017 год соучастники с использованием 12 игровых автоматов незаконно проводили азартные игры. В ходе обыска в помещении автосервиса были обнаружено и изъяты деньги, а также игровое оборудование с системными платами. Деньги обращены в доход государства.

«Приговором суда организатору казино назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Других участников преступного бизнеса также условно лишили свободы на срок от 10 месяцев до года со штрафом в 100 тысяч рублей каждому», — сказал Мухтар Гаджиев.

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