Пенза, , 14:25 — REGNUM В Пензенской области заболеваемость коклюшем резко подскочила в июле текущего года по сравнению с данными за аналогичный месяц прошлого года. Причем в июле 2017 года также фиксировался резкий рост заболеваемости, сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Так, по данным ведомства, в июле число заболевших коклюшем составило 30 человек. По сравнению с предыдущим месяцем заболеваемость выросла на 25%, в течение года рост составил 7,5 раза.

В июле 2018 года при сравнении в данными за июль 2017 года число случаев коклюша выросло в 4 раза, а при сравнении с июньскими показателями — на 33%.

Как сообщало ИА REGNUM, только в четырёх регионах России в 2018 году не было выявлено случаев заболевания коклюшем: в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, при этом в Карачаево-Черкесии эта болезнь не регистрировалась более 10 лет.