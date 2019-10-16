Краснодар, , 14:23 — REGNUM Замглавы администрации одного из сельских поселений на Кубани оказался под следствием после того, как сам себе увеличил размер заработной платы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы прокуратуры 16 октября.

Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки соблюдения бюджетного законодательства в деятельности администрации Львовского сельского поселения. Выяснилось, что в апреле 2016 года замглавы администрации, исполняя обязанности главы администрации, без решения Совета поселения увеличил размер ежемесячного денежного вознаграждения главы администрации — собственным постановлением.

Ущерб, нанесенный бюджету, оценили в 640 тыс. рублей, в отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.