Кольцово, Новосибирская область, , 14:24 — REGNUM Уголовное дело о нарушениях требований охраны труда возбуждено из-за взрыва в научном центре вирусологии «Вектор» в наукограде Кольцово. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба следственного управления СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, с 7 сентября на пятом этаже Лабораторного корпуса научного центра проводился капитальный ремонт помещений и инженерных систем. Компания-подрядчик проводила работы с нарушением техники безопасности.

Во второй половине дня 16 сентября при проведении работ произошел пожар, в ходе которого рабочий-отделочник получил тяжкие телесные повреждения — сильные ожоги. Дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, возникший после взрыва газового баллона в научном центре, тушили около 40 человек.

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