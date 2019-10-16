Екатеринбург, 16 октября 2019, 14:09 — REGNUM Часть старинной «Усадьбу Блохина» в Екатеринбурге могли разрушить рабочие. Об этом пишет Е1.
Как сообщили читатели портала, одни из ворот, которые входят в перечень объектов культурного наследия при усадьбе, были разобраны на кирпичи.
Объект подлежит реконструкции, и вся композиция усадьбы должна быть сохранена в первозданном виде, но происходящее больше похоже на разрушение, боятся жители.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге примерно оценили, во сколько обойдётся реставравция легендарной заброшенной больницы скорой помощи. По мнению мэра Александра Высокинского, работы выйдут в 1−1,5 млрд рублей.
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