Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM Часть старинной «Усадьбу Блохина» в Екатеринбурге могли разрушить рабочие. Об этом пишет Е1.

Как сообщили читатели портала, одни из ворот, которые входят в перечень объектов культурного наследия при усадьбе, были разобраны на кирпичи.

Объект подлежит реконструкции, и вся композиция усадьбы должна быть сохранена в первозданном виде, но происходящее больше похоже на разрушение, боятся жители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге примерно оценили, во сколько обойдётся реставравция легендарной заброшенной больницы скорой помощи. По мнению мэра Александра Высокинского, работы выйдут в 1−1,5 млрд рублей.

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