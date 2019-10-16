Красноярск, 16 октября 2019, 14:07 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили восемь лесных пожаров на площади 92,5 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, по состоянию на 16 октября в регионе зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади 88 га.
Возгорания действуют в Абанском, Дзержинском, Енисейском, Партизанском и Тасеевском районах.
Населённым пунктам пожары не угрожают, заверили в министерстве.
Предварительные причины возгораний — действия местного населения.
Как сообщало ИА REGNUM, на всей территории Красноярского края отменён особый противопожарный режим.
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