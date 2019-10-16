Саранск, , 14:01 — REGNUM В Мордовии по итогам января-июля 2019 года заболеваемость коклюшем увеличилась на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Мордовиястата о социально-экономическом положении республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего за указанный период в регионе заболел коклюшем 31 человек, 28 из которых — несовершеннолетние. Причем рост детской заболеваемости коклюшем составил 21,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2019 году сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коклюшем. Число заболевших в 2018 году увеличилось в 1,9 раз по сравнению с показателями 2017 года, а за первое полугодие 2019 года уровень заболеваемости вырос в 1,5 раза. Медики по-прежнему призывают прививаться, что остается единственной эффективной мерой борьбы с заболеванием.