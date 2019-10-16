Сочи, Краснодарский край, , 13:53 — REGNUM Пожар в здании воинской части произошёл в Сочи Краснодарского края утром 16 октября — обошлось без пострадавших, однако понадобилась эвакуация людей, находившихся в помещении.

По информации «Россия. Кубань», пожар произошёл в здании по улице Бестужева Адлерского района. Огонь охватил площадь в 80 кв. метров.

Для тушения пожара были привлечены 15 сотрудников МЧС, четыре пожарные машины. Эвакуированы были 20 человек. Погибших и пострадавших нет.