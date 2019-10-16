Истра, Московская область, , 13:54 — REGNUM В Истре компанию, управляющую коттеджным поселком, оштрафовали за слив сточных вод в водоемы. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Согласно выводам ведомственной инспекции, сотрудники ассоциации «Резиденция Бенилюкс» наладили сброс сточных вод с поселковых очистных сооружений в притоки Яузы — реки Синичку и Беляну. В отношении управляющей компании вынесли постановление об административном наказании. На компанию наложен штраф в размере 60 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что это не первый случай загрязнения подмосковных рек. Ранее за подобные нарушения, выявленные инспекторами Минэкологии, оштрафовали ООО «АЦ-ЮГ» и индивидуального предпринимателя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени предприятие ООО «Сибур Тобольск» превысило концентрацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и реку Аремзянку.

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