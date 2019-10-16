Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета. Как сообщает издание Justmedia, девушка перестала выходить на связь в минувшие выходные.

Тревогу забили родители студентки, которые обратились в органы полиции.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу подтвердили факт исчезновения девушки, и сообщили, что личный состав городского гарнизона полиции ориентирован на её поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Екатеринбурге пропала 27-летняя местная жительница, после того как отправилась продавать свой автомобиль. В кратчайшие сроки были организованы поиски молодой женщины. К сожалению, 15 октября её тело с признаками криминальной смерти было найдено в частном секторе на Уралмаше.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.