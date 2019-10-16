Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Власти Грузии решили выдать России задержанного хакера Ярослава Сумбаева. Об этом 15 октября сообщило грузинское отделение радио «Свобода», ссылаясь на информацию от минюста страны.

Сообщается, что приказ об экстрадиции подписан. Его вручили Сумбаеву 15 октября. Кроме того, в министерстве юстиции Грузии рассказали, что задержанный намерен обратиться в Страсбургский суд.

Напомним, Ярослава Сумбаева российское следствие обвиняет в продаже фиктивных билетов на поезда от имени туроператоров. Следователя Евгению Шишкину, которая вела данное дело, убили 10 октября 2018 года. Рассматривается причастность Сумбаева к данному преступлению.

В Грузии подозреваемый был задержан в ноябре 2018 года. После запроса с российской стороны его планировалось экстрадировать в мае прошлого года, но процесс был остановлен. Причиной для этого стало обращение Сумбаева к грузинским властям о предоставлении ему политического убежища.