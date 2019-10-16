Уфа, , 13:31 — REGNUM Полицейские Уфы задержали подозреваемого в растлении 14-летней школьницы. Об этом 16 октября сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, которое ссылается на собственный источник в правоохранительных органах, стражи порядка задержали подозреваемого 40-летнего жителя Уфы спустя полгода.

Отмечается, что преступление было совершено 8 марта текущего года. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

По информации источника, подозреваемый жил в одном доме с несовершеннолетней. Его квартира находится на несколько этажей ниже.

Сообщается, что на допросе подозреваемый уже дал признательные показания. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе.