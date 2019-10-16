Чхорвон, , 13:28 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали гибель дикого кабана от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерство окружающей среды.

По их словам, туша дикого кабана была обнаружена 15 октября в районе Воннам-мён уезда Чхорвон провинции Канвондо.

Известно, что это уже второе дикое животное с АЧС, обнаруженное в данном регионе.

Специалисты отмечают, что в настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до семи.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.