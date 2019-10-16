Ярославль, , 13:24 — REGNUM 65-летний житель Ярославля сжёг более миллиона рублей семейных сбережений после убийства своей 75-летней жены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Огонь

В июля 2019 года между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии опьянения, мужчина нанес своей жене множественные удары топором.

«После этого мужчина поджёг находящиеся в квартире деньги (более 1 миллиона рублей) и вышел на улицу, ожидая сотрудников полиции», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Причиной убийства мужчина назвал конфликт с женой, которая страдала онкологическим заболеванием. Женщине требовался постоянный уход и медицинская помощь. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области банда вымогала деньги у педофилов