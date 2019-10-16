Москва, , 13:18 — REGNUM Бывший заместитель главы центра связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Павел Щетинин задержан во Франции по запросу России. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ФСИН.

«По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что Щетинин обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), и указывается, что в Генпрокуратуре РФ в настоящее время готовятся документы для экстрадиции экс-заместителя главы центра связи ФСИН в Россию.

Напомним, ранее по делу о хищении средств при закупке техники для тюремного ведомства были также арестованы начальник Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН Игорь Шайков и его заместитель Андрей Краснюков. Павел Щетинин в то время был объявлен в розыск, так как скрылся от следствия.