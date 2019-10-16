Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без воды из-за аварии на Северном водоводе. Порыв произошёл на участке трубопровода в Ворошиловском районе, уточнили ИА REGNUM в администрации города-миллионника 16 октября.

В администрации создан оперативный штаб по ликвидации утечки. К устранению коммунальной аварии привлечены четыре аварийные бригады АО «Ростовводоканал» в составе 25 человек и десяти единиц техники.

Восстановить подачу воды горожанам предполагается до 22:00 мск 16 октября.