Сеул, , 12:56 — REGNUM По сравнению с 2018 годом в текущем году число жертв дорожно-транспортных происшествий в Южной Корее сократилось. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, в период с января по сентябрь 2019 года в стране в результате ДТП погибли 2402 человека, что на 13,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что наибольшее число аварий с летальным исходом произошли в июне (9,2%), в июле (10,9%) и в августе (13,1%).

Как отмечают специалисты, число погибших водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, сократилось на 35,8%, до 96 человек.

Также число погибших в авариях при участии коммерческого транспорта сократилось на 15,8%, автомобилей на прокат — на 25,6%, такси — на 15,9%, грузовых транспортных средств — на 20%.

Число погибших пешеходов также сократилось на 15%, до 898 человек.