Самара, , 12:45 — REGNUM Подозреваемого в разбойном нападении на инкассаторов задержали в Самарской области по горячим следам. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Сообщение о разбойном нападении на инкассаторскую машину на ул. Управленческий тупик в Самаре поступило в дежурную часть 14 октября.

По сообщению пресс-службы ведомства, неизвестный, надев медицинскую маску дождался, пока один из сотрудников инкассаторской службы выйдет из машины. После этого он забежал в салон автомашины и прыснул в лицо водителю из перцового баллончика.

Налетчик схватил сумку, в которой находились денежные средства в сумме 1,9 млн рублей и попытался убежать. Отмечается, что во время завязавшейся борьбы инкассатор сорвал со злоумышленника маску, после чего подозреваемый бросил сумку и скрылся.

Сообщается, что личность подозреваемого была установлена в течение нескольких часов. Ранее не судимый житель Самары 1984 года рождения был задержан стражами порядка недалеко от своего дома. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Расследование продолжается.