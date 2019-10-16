Москва, , 12:34 — REGNUM Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко сомневается, что в крови насмерть сбитого под Кировом шестилетнего мальчика действительно был алкоголь. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM, обнародованное заключение экспертов по этому нашумевшему делу, она, в частности, отметила:

«К сожалению, алкоголь в крови погибшего под колесами автомобиля ребенка — не новая история для российского судопроизводства. В 2017 году я представляла интересы семьи Алеши Шимко, которого также экспертиза признала «пьяным» для того, чтобы помочь виновнице ДТП избежать наказания. Общими стараниями нам тогда удалось доказать суду, что алкоголь в крови ребенка это фальсификация экспертизы.

Более того, мы добились реального лишения свободы для Оксаны Алисовой — три года колонии-поселения и штрафа в размере 2,5 млн рублей. Для дел данной категории такое наказание большая редкость. Я очень надеюсь, что расследование и судебные заседания пройдут в соответствии с законом, и виновные получат максимально строгое наказание.

Вероятно, в данном случае к ответственности будут привлечены и должностные лица. Их поведение, в том числе и предполагаемого виновника ДТП, просто не укладывается в рамки здравого смысла. Конечно, в тюрьме сидеть не хочется, но обвинять погибшего ребенка в употреблении алкоголя превышении скорости на маленьком велосипеде — за гранью добра и зла».

Как уже сообщало ИА REGNUM, авария, в результате которой погиб шестилетний Ваня из села Буйское Уржумского района Кировской области, произошла 13 июля 2019 года, а спустя месяц выяснилось, что в крови ребёнка якобы был алкоголь — 0,51 промилле этанола. По словам матери погибшего ребенка Натальи Бучневой, полицейский, сбивший мальчика, всё ещё работает в полиции и не связывался с её семье. Делом занялся СУ КР ФР.

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В августе 2017 года пресс-секретарь Коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова заявила, что родители погибшего в ДТП под Москвой Алёши Шимко не поили ребенка алкоголем и оснований обвинять родителей в спаивании у следствия нет.

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