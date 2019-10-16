Омск, , 12:30 — REGNUM Омские следователи проводят проверку по факту ухода 14-летней девочки из дома. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным ведомства, 14-летняя девочка-цыганка ушла из дома по улице 1-й Электровозной в Омске днём 15 октября. Сегодня, 16 октября, она вышла на связь с семьей, но отказалась рассказывать о том, где находится. В настоящее время её разыскивают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области нашли сбежавшую из дома 17-летнюю девушку.

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