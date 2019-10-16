Токио, , 12:37 — REGNUM Японский автомобильный концерн Subaru 16 октября приостановил работу своего завода в городе Ота из-за прошедшего тайфуна «Хагибис». Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.

Сообщается, что возобновить производство будет возможно не ранее 25 октября, когда будет налажена поставка компонентов, которая была нарушена из-за обрушившейся на Японию стихии.

Стоит отметить, что завод Subaru в Ота производит более половины всех автомобилей компании.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис» в Японии 12−13 октября вызвал обильные осадки и, как следствие, наводнения. По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли 74 человека, еще 11 числятся пропавшими без вести.