Псков, , 12:29 — REGNUM Только в четырёх регионах России в 2018 году не было выявлено случаев заболевания коклюшем: в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, при этом в Карачаево-Черкесии эта болезнь не регистрировалась более 10 лет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие данные приведены в государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».

В 2018 году был зафиксирован рост заболеваемости коклюшем в 1,9 раза, выявлен один летальный случай. В среднем по России было зарегистрировано 10 423 случая заболевания, показатель заболеваемости составил 7,1 на 100 тыс. населения.

В Псковской области, например, этот показатель составил 0,31 на 100 тыс. населения, в Санкт-Петербурге — 19,5.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2019 года в России уровень заболеваемости коклюшем вырос в 1,5 раза, сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация.

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