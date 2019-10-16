Беляевка, , 12:25 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали двух 12-летних жителей города Беляевка Одесской области, сообщило 16 октября информационное агентство УНИАН.

Ранее в сквере возле насосной станции было обнаружено тело бездомного. Эксперты установили, что смерть наступила из-за перелома черепа.

После того, как были опрошены свидетели и отсмотрены видеозаписи камер наблюдения, правоохранители задержали предполагаемых убийц 56-летнего мужчины.

«Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили «пошутить». Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, ушли», — заявили в пресс-службе Национальной полиции области.

В ходе обысков, была найдена одежда подозреваемых, на которой остались следы крови.

Отмечается, что задержанные подростки воспитывались в неблагополучных семьях. Их родители многократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве рядом с офисом киевского землячества чеченцев неизвестные застрелили уроженца Дагестана Арслана Гусейнова.

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