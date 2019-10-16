Беляевка, 16 октября 2019, 12:25 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали двух 12-летних жителей города Беляевка Одесской области, сообщило 16 октября информационное агентство УНИАН.
Ранее в сквере возле насосной станции было обнаружено тело бездомного. Эксперты установили, что смерть наступила из-за перелома черепа.
После того, как были опрошены свидетели и отсмотрены видеозаписи камер наблюдения, правоохранители задержали предполагаемых убийц 56-летнего мужчины.
В ходе обысков, была найдена одежда подозреваемых, на которой остались следы крови.
Отмечается, что задержанные подростки воспитывались в неблагополучных семьях. Их родители многократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве рядом с офисом киевского землячества чеченцев неизвестные застрелили уроженца Дагестана Арслана Гусейнова.
Читайте также: В Киеве неизвестные застрелили уроженца Дагестана — СМИ