Уфа, , 12:18 — REGNUM Гражданин Таджикистана приговорен в Башкирии к 15 годам лишения свободы за посягательство на жизнь полицейского и покушение на сбыт наркотиков. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Такой приговор в отношении 25-летнего гражданина Республики Таджикистан вынес Верховный суд Башкирии. Мужчину признали виновным в посягательстве на жизнь полицейского и в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Во время судебного заседания было установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый находился под оперативным наблюдением. В одном из гаражных кооперативов города Дюртюли он прятал наркотики в тайнике. Пытаясь скрыться при задержании, подозреваемый нанес холодным оружием несколько ранений сотруднику полиции, в том числе в грудь и живот.

На помощь стражу порядка пришел его сослуживец и пресек преступные действия гражданина Таджикистана.

Отмечается, что в суде подсудимый признал свою вину частично. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сообщается, что приговор по данному делу в законную силу не вступил.