Оренбург, , 12:06 — REGNUM В гараже на территории Оренбурга обнаружено более 4 тысячи сухопутных черепах, занесенных в Красную книгу РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

За контрабанду краснокнижных рептилий задержаны два человека: житель областного центра и иностранка. Возбуждено уголовное дело. Иностранная гражданка взята под стражу, а ее сообщник помещен под домашний арест.

По данным полиции, черепах в Оренбург привезли из Казахстана. В настоящее время рептилии нашли приют в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.

Стоит отметить, в Оренбуржье из Казахстана уже не первый раз поступает контрабандный живой груз. Так, в 2016 году пытались провезти 8 тысяч рептилий, а в июне 2019 года — более 4 тысяч.

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