Архангельск, , 12:03 — REGNUM Уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия» возбудили архангельские следователи в отношении четырех местных жителей, устроивших самосуд над 35-летним мужчиной.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, 13 октября 2019 года вечером подозреваемые на автомобиле прибыли к месту жительства 35-летнего потерпевшего в Цигломенском округе города Архангельска, ударили его рукой по голове и, угрожая применением монтировки, потребовали покинуть квартиру. На улице они его избили и поместили в багажник автомобиля. На улице Мира пострадавшего вытащили из багажника и при помощи буксировочного троса привязали к столбу линии электропередач. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия.

В ходе допроса подозреваемые свою вину признали частично и пояснили следователю, что таким образом хотели разобраться с мужчиной, который, по их мнению, совершал хищение чужого имущества и противозаконные действия в отношении женщин.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы. Версия подозреваемых о противоправном поведении потерпевшего будет проверена в ходе следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, фото привязанного к столбу мужчины появилось в пабликах соцсетей и вызвало широкий общественный резонанс.