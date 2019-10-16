Воронеж, , 11:58 — REGNUM В Воронежской области по обвинению в нападении на сотрудника ГИБДД предстанет местный житель — за инкриминируемое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

По версии следствия, в апреле 2019 года инспектор ДПС остановил в селе Ольховатка Верхнемамонского района автомобиль ВАЗ 21 074 под управлением 45-летнего обвиняемого. Инспектор предположил, что водитель находится в состоянии обвинения и предложил ему сесть в патрульный автомобиль для освидетельствования на состояние опьянения. Однако водитель отказался это сделать и попытался скрыться. Сотрудник ДПС схватил его за брючный ремень, в ответ водитель набросился на инспектора и начал его избивать. Травмы, нанесенные полицейскому, судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Дело направлено в суд, санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.