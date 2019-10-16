Казань, , 11:52 — REGNUM В Татарии фиксируют резкое увеличение числа случаев заболеваемости коклюшем в 2019 году. Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» пока подвели только данные за семь месяцев, но и они пугают — показатель вырос относительно такого же периода 2018 года в 4,3 раза, до 187 случаев, передаёт ИА REGNUM.

За январь-июль 2019 года в республике на каждые 100 тыс. жителей приходилось восемь заболевших. Относительно данного параметра 2018 года рост был в 4,4 раза.

Напомним, ранее, подводя итоги заболеваемости различными инфекционными болезнями в 2018 году, глава Управления Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина отмечала, что жители региона стали чаще болеть коклюшем. Рост в 2018 году относительно 2017 года был почти на 60%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по России заболеваемость коклюшем — опасной инфекцией, которая может привести к опасным осложнениям, за первые полгода увеличилась в 1,5 раза. От данного вида заболевания предусмотрена вакцинация.

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