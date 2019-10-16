Новочеркасск, Ростовская область, , 11:53 — REGNUM Следователи подтвердили информацию о задержании главы администрации Новочеркасска Ростовской области. В отношении Игоря Зюзина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в главном следственном управлении СКР 16 октября.

«В ближайшее время Зюзину будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.

Из материалов уголовного дела следует, что коррупционное преступление Зюзин совершил, находясь в должности градоначальника Зверево. По предварительному сговору со своим заместителем чиновник в 2017 году получил от директора фирмы более 2,6 млн рублей. Подробности преступления стали известны из показаний ранее осуждённой чиновницы города Зверево.

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