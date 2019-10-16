Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении трёх граждан, обвиняемых в зависимости от степени причастности в похищении и подготовке к похищению автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Чкаловский районный суд признал злоумышленников виновными и приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет. Граждане взяты под стражу в зале суда.

«Согласно материалам уголовного дела, на момент совершения преступления один из сообщников проходил службу в должности оперуполномоченного УМВД России по городу Екатеринбургу», — уточнили в пресс-службе СКР.

Отметим, что после задержания сотрудник полиции был изгнан из органов МВД.

«Нерадивого правоохранителя в кратчайший срок с позором уволили по отрицательным мотивам из системы МВД, отныне ему дорога в органы внутренних дел закрыта навсегда», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что по версии следствия, преступления произошли осенью в 2017 году в Екатеринбурге. Трое злоумышленников, используя специальное устройство, отключали сигнализацию автомобиля, после чего один из сообщников садился в машину и перегонял её в гараж.

Всего установлено четыре преступных эпизода, связанных с угоном автомобилей. Совокупный ущерб, нанесённый гражданам от действий злоумышленников, составил более 3,2 млн рублей.