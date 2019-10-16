Барнаул, , 11:42 — REGNUM Статья ИА REGNUM о жестоком обращении с приёмными детьми в Заринском районе Алтайского края стала поводом для возбуждения сразу двух уголовных дел. Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, в том, что в приёмной семье, как рассказали ранее подростки, им приходилось работать за еду, жить вшестером в одной маленькой компакте, выпрашивать одежду, принимать психотропный препарат и быть битыми за любую провинность, правоохранители усматривают признаки преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Подростки, которые четыре года терпели издевательства и унижения в приёмной семье. Алтайский край Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Также известно, что в отношении должностных лиц органов системы профилактики начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка их действиям по надзору за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой. Помимо этого следователями будет проверяться информация о наличии родственных связей опекуна и представителя опеки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2019 года двое подростков, обеспокоенных тем, что им не дают общаться со своими братьями и сёстрами, рассказали об издевательствах и унижениях, которые им пришлось вытерпеть за четыре года в приёмной семье. 17-летний Алексей и 15-летняя Лиля намерены добиться изъятия родных у опекуна, которого они считают жестокой женщиной.

К делу подключилась также старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Алтайской краевой прокуратуры Татьяна Хвалынская.

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