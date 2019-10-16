Курган, , 11:31 — REGNUM Коллективу УМВД России по Курганской области 16 октября представили заместителя начальника, руководителя полиции полковника Александра Воронежского. Он был назначен в Зауралье министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым 3 октября 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ведомства.

Александр Воронежский прибыл в Курганскую область из Астрахани. Новый начальник зауральской полиции родился в 1975 году в Алма-Атинской области Казахской ССР. Окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище им. Ф.И. Дзержинского, до 1991 года проходил военную службу в пограничных войсках Казахстана.

В 2001 году поступил на службу в подразделение уголовного розыска органов внутренних дел России. Перед назначением в Курганскую область занимал должность заместителя начальника полиции УМВД России по Астраханской области.