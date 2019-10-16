Троицк, Челябинская область, , 11:26 — REGNUM В челябинском Троицке возбуждено уголовное дело после гибели трёхлетнего мальчика в одном из общежитий. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Дело заведено по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик погиб 14 октября. Он отравился продуктами горения. На момент возникшего пожара ребёнок находился в жилище один. Его отец вышел встречать с работы супругу. Пожар заметили соседи. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.

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