Новочеркасск, Ростовская область, , 11:25 — REGNUM Глава администрации Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в главном следственном управлении СКР 16 октября.

Следователи предполагают, что Зюзин в должности мэра города Зверево, по предварительному сговору со своим заместителем (женщина была осуждена в августе 2019 года), в 2017 году получил от директора одной из фирм взятку, размер которой превышает 2,6 млн рублей.

«О причастности Зюзина стало известно из показаний женщины, изобличающих её соучастника в преступлении. В ближайшее время Зюзину будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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