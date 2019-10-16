Чебоксары, , 11:24 — REGNUM 19-летний житель Красноармейского района Чувашии признан виновным в совершении развратных действий в отношении 15-летней школьницы. Следствие считает, что он вёл с ней переписку на сексуальные темы, а затем обманом получил фотографии интимного характера, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным правоохранителей, парень познакомился в одной из социальных сетей с 15-летней чебоксаркой, с которой вёл «переписку на сексуальные темы, пробуждающие у нее к этому нездоровый интерес».

«Также он путём обмана получил от нее фотографии интимного характера. Затем, угрожая их распространить, путем шантажа требовал от нее вступить с ним в половую связь», — сказал Олег Дмитриев.

Девочка сообщила об этом своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Свою вину парень признал. Решением суда он признан виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетней и понуждении к действиям сексуального характера. Ему назначено два года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах был вынесен приговор 45-летнему горожанину — директору одной из местных коммерческих организаций, которого обвиняли в развратных действиях в отношении девяти детей из шести регионов страны и распространении среди них порнографических материалов. Экспертиза выявила у него расстройство полового влечения в виде педофилии, суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы.

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В следственном управлении отмечают рост сообщений о преступлениях в отношении детей, совершенных с использованием интернета. В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения основных правил безопасности — в частности не размещать личные фотографии и видео, информацию о своем возрасте, месте жительства и обучения, не добавлять в «друзья» незнакомцев и не вести с ними переписку, не отзываться на предложения о материальном обогащении.

Ранее в прокуратуре Чувашии отмечали, что в регионе в 2018 году пресечено 10 407 нарушений прав детей, что на 8,1% больше, чем было в 2017 году. Число преступных посягательств в отношении детей за год выросло с 968 до 1006.