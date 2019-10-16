Уфа, , 11:22 — REGNUM Женщину, которую подозревают в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, задержали в Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, на станцию скорой помощи города Октябрьска позвонила женщина и пожаловалась на то, что у нее сильно болит голова. Горожанка попросила врачей приехать к ней домой.

Приехав на вызов, фельдшер увидел в квартире девушку и парня, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе республиканского МВД отметили, что при осмотре пациентки, ее парень стал мешать врачу. Он вел себя очень агрессивно и не давал проводить медицинский осмотр. Фельдшер неоднократно просил мужчину не мешать ему работать, в ответ же агрессивный молодой человек набросился на врача. Сотрудник скорой помощи попытался оттолкнуть пьяного парня. Но тут подбежала девушка и также напала на доктора, отметили в ведомстве.

Вскоре в квартиру пришел участковый полицейский и помог доктору выйти. Отмечается, что медицинские работники зафиксировали у фельдшера ушибы головы и ссадины лица.

По данному факту в отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои».