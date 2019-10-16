Сонним, , 11:18 — REGNUM 15 октября в Северной Корее произошло землетрясение магнитудой 2,4. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейскую метеорологическую службу.

Согласно опубликованным данным, землетрясение произошло в 22:30:59 по местному времени, эпицентр находился в 9 км к северо-востоку от города Сонним провинции Хванхэ-Пукто.

Известно, что до настоящего времени в Сонниме произошло 11 землетрясений. Последнее землетрясение в данном регионе произошло 2 октября. Магнитуда составил 2,3.

Как отмечают специалисты, интенсивность землетрясения на Корейском полуострове, в частности, в провинции Кёнгидо и городе Сеуле составила 1 балл.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Данное землетрясение естественного происхождения. Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».