Новочеркасск, Ростовская область, , 11:05 — REGNUM В администрации Новочеркасска (Ростовская область) информацией о задержании сити-менеджера Игоря Зюзина не располагают. При этом уточняется, что обысков в администрации не проводилось.

«У нас информации [о задержании] нет», — цитирует представителя администрации муниципалитета РИА Новости.

Находится ли глава администрации на рабочем месте, неизвестно.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ряд масс-медиа со ссылкой на источник сообщили о задержании новочеркасского сити-менеджера по подозрению в получении крупной взятки. Официальных комментариев по данному делу пока не последовало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области задержан сити-менеджер Новочеркасска — СМИ