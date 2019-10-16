Красноярск, , 10:56 — REGNUM Подозреваемый по делу о смертельном избиении Дмитрия Сисигина в Красноярске Сергей Швелев заявил о раскаянии, сообщает 16 октября РИА Новости.

«Я вспыльчивый человек, он (Сисигин) тоже. У нас произошел конфликт. Я раскаиваюсь», — сказал он, добавив, что в момент драки был пьян.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 сентября Сергей Шмелев и Андрей Шилов после словесного конфликта по телефону приехали к их знакомому — Дмитрию Сисигину. Сначала они избили его на лестничной площадке, а затем в квартире, снимая все это на видео.

Задержали подозреваемых лишь в октябре, после того как потерпевший умер, а видео попало в сеть.

Сегодня, 16 октября суд Красноярска избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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