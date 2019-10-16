Омск, 16 октября 2019, 10:55 — REGNUM В Омске следователи проводят проверку по информации о ЧП в магазине. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в областном следственном управлении СКР.
Ранее в Омске появилась информация о том, что вечером 15 октября в торговом центре на бульваре Архитекторов женщину ударило током.
По предварительным данным, 34-летнюю женщину ударило электрическим током, когда она выбирала светильник. Омичка, получившая электротравму, госпитализирована.
В ходе проверки следствие установит все обстоятельства ЧП, а также даст правовую оценку действиям ответственных работников.
Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Петербурга женщина пострадала от взрыва аккумулятора электросамоката.
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